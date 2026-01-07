Más de 7,500 turistas inauguran el 2026 visitando áreas protegidas de Nicaragua

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) informó que, durante el primer fin de semana de enero de 2026, un total de 7,572 personas visitaron los principales espacios naturales bajo su administración.

Turismo sostenible impulsa parques naturales de Nicaragua

Esta afluencia masiva refleja el éxito de las políticas de promoción y conservación de la biodiversidad impulsadas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

El reporte institucional destaca tres puntos clave que captaron el interés de las familias y turistas extranjeros:

El Parque Zoológico Nacional fue el sitio con mayor demanda, recibiendo a 4,052 visitantes quienes participaron en recorridos educativos sobre fauna silvestre nativa.

El Parque Nacional Volcán Masaya recibió un total de 2,358 turistas que acudieron para observar la incandescencia del cráter activo, aprovechando las facilidades de acceso al sitio.

El tercer sitio de preferencia fue el Complejo Volcánico Cerro Negro, destino reunió a 1,162 personas, atraídas por el paisaje de la Reserva Natural y la práctica de sandboarding en las laderas del volcán.

De acuerdo con el MARENA, estas visitas fortalecen el orgullo nacional por los recursos naturales, y dinamizan el turismo sostenible y el desarrollo económico de las comunidades aledañas a estas áreas de conservación.