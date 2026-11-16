Con mucho optimismo los bachilleres de Managua y otros departamentos, reciben su Bono Presidencial, lo que representa una bendición porque contribuye en la inversión de las promociones, en los útiles escolares del próximo año y otros aspectos que se deciden en familia.

La mamá Ana del Carmen Murillo Gaitán, y su hija, Dayana Guadalupe Hernández Murillo, expresaron desde el Instituto Maestro Gabriel, la dicha de recibir el Bono Presidencial para sufragar la preparación de cuadernos y otros accesorios que hagan el ingreso de la universidad sin dificultad.

Dayana Guadalupe, habitante de Ciudad Belén, dijo que estudiará arquitectura, porque es una carrera creativa y de gran transformación, y el Bono Presidencial, es de gran apoyo, porque su mamá es su único sustento y guía.

Los bachilleres Jonathan David Chávez y Jordy José Méndez, quienes se hicieron amigos en el aula de clases, y ahora son como hermanos unidos, agradecieron a los Copresidentes Comandante Daniel y Compañera Rosario, por la entrega del Bono Presidencial, que es un alivio económico y que ambos, lo invertirán para ir con todas las de ley, a estudiar: Ingeniería Industrial.

La entrega del Bono Presidencial para Bachilleres 2026, en la semana del lunes 16 al miércoles 18 de noviembre, se efectuará en Managua, Boaco, Chinandega, Estelí, Granada, Jinotega, León, Madriz, Masaya, Matagalpa y Caribe Norte.

Y en la semana del jueves 19 al sábado 21 de noviembre, la entrega en Las Minas, Río San Juan, Chontales, Zelaya Central, Rivas, Carazo, Nueva Segovia y Caribe Sur.

