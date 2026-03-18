Más de 600 tortuguillos son liberados en el Refugio de vida silvestre Río Escalante – Chacocente

En el marco de las acciones previas al Plan Verano 2026, el MARENA realizó la liberación de 666 tortuguillos de las especies Paslama y Torita en el Refugio de Vida Silvestre Río Escalante-Chacocente, en Santa Teresa, Carazo, un sitio clave para la anidación y conservación de estas especies en el Pacífico nicaragüense.

Liberación de tortuguillos en Chacocente

Esta jornada forma parte de la Campaña Nacional “Juntos Conservamos a Nuestras Tortugas Marinas”, una iniciativa que busca proteger el ciclo de vida de estas especies en peligro de extinción.

Con estas liberaciones, se pretende fortalecer las poblaciones marinas y sensibilizar sobre la importancia de resguardar los recursos naturales en las costas del país.

En la actividad participaron 42 protagonistas, entre ellos guardas de áreas de conservación, efectivos del Ejército de Nicaragua, turistas nacionales y extranjeros.

La colaboración entre las instituciones y la comunidad es fundamental para garantizar el éxito de estos programas de conservación ambiental y promover un turismo responsable con la fauna marina.



