Más de 30 niños son atendidos en Feria de Salud el barrio Héroes y Mártires de Batahola

Durante la feria de salud en el barrio Héroes y Mártires de Batahola, se revisó el peso, crecimiento, alimentación y desarrollo de la niñez, a quienes se les medicó y se les brindó recomendaciones a sus mamás y papás.

Salud infantil y prevención renal en Batahola

Doctor Noel Adolfo Galeano, nefrólogo pediatra del hospital Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”, dijo que el propósito es prevenir las enfermedades renales y la diabetes en los infantes.

“La salud no es solamente, la ausencia de enfermedades, es también, el bienestar emocional, físico y mental de las personas”, expresó el doctor Galeano, al mencionar que se logra con hábitos sanos de alimentación, higiene y ejercicios.

