Más de 30.000 actividades llenarán de alegría y unión a Nicaragua este fin de semana

En Nicaragua se desarrollarán más de 30.000 actividades durante todo el fin de semana, en un ambiente de alegría, unión familiar y celebración de la paz y la vida, comentó la Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo.

«Compañeros, compañeras, tenemos más de 30.000 actividades todo el fin de semana de alegría, de unión, de la unión de la familia alrededor de la paz y la celebración de la vida», destacó.