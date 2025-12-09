Más de 200 internos se bachilleran en centros penitenciarios del país

El Ministerio del Interior anunció el bachillerato de 219 internos en los diferentes sistemas penitenciarios, lo que asegura la reinserción social desde otra dinámica de vida.

Sistema Penitenciario de Waswalí en Matagalpa y MINED realizan graduación de 22 bachilleres

El subcomisionado Elías Torres, director de Educación Penal Nacional, dijo que en el Complejo Penitenciario de Tipitapa se bachilleraron 60 internos, incluidos 10 mujeres, resultado de la Estrategia Nacional de Educación “Bendiciones y Victorias”.

La interna Xóchitl Sosa, expresó su gratitud por la oportunidad de avanzar en sus estudios y pensar en una carrera universitaria, una vez, que concluya la secundaria.



