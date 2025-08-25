Más de 2 mil estudiantes de la UNI reciben sus becas universitarias

En la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en Managua, y en los recintos regionales de Chontales y Estelí, fueron entregadas 2 mil 49 becas universitarias a los estudiantes de las 12 ingenierías y la carrera de arquitectura.

La joven Clarita Cano, dirigente de UNEN, destacó que en Mangua, fueron entregadas más de 700 becas, tanto de la UNI como del RUPAC, lo que indica un doble beneficio para los estudiantes que invierten en trasporte, alimentos, fotocopias y otros accesorios.

Cristofer Macrea, oriundo de Rivas y estudiante de Ingeniería en Computación de la UNI, destacó que él empleará su beca en su transporte y en la presentación de proyectos en el aula de clases.

Hasta el 4 de septiembres, es la fecha límite para la entrega de más de 25 mil becas universitarias a más de 40 universidades de toda Nicaragua.