Más de 161 mil familias serán atendidas en Ferias de Salud y Clínicas Móviles

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En la semana comprendida entre el primero y el 6 de Septiembre, el Ministerio de Salud brindará atención médica general y especializada a 161 mil 523 familias.

Las atenciones serán ofrecidas en 2 mil 709 barrios y comunidades en todo el país, mediante la realización de un mil 428 ferias de salud y clínicas móviles.

Dentro de esta programación, se desarrollarán 78 ferias de salud con atención de especialistas y realización de ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.

