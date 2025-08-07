Más de 149 mil familias serán atendidas en Feria de Salud y Clínicas Móviles entre el 11 y 16 de agosto

Un total de 149 mil 326 familias serán atendidas en médica general y especializada por el Ministerio de Salud durante la semana del 11 al 16 de agosto del 2025.

Los servicios médicos serán brindados en 2 mil 596 barrios y comunidades de todo el país, mediante la realización de Un mil 429 ferias de salud y la presencia de clínicas móviles.

Dentro de esta programación, se desarrollarán 82 Ferias de Salud con atención de especialistas y la realización de ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.

