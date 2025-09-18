Más de 149 mil familias serán atendidas con Ferias de Salud y Clínicas Móviles en Nicaragua

El Ministerio de Salud anunció que entre el lunes 22 y el sábado 27 de Septiembre, brindará atención médica general y especializada a 149 mil 320 familias de todo el país.

Los servicios médicos llegarán hasta 2 mil 535 barrios y comunidades a través de la realización de Un mil 423 ferias de salud y clínicas móviles.

Dentro de esta programación, se desarrollarán 81 ferias de salud con atención de especialistas y realización de ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.

