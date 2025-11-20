Más de 147 mil familias serán atendidas a domicilio por el MINSA la semana próxima
El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud, anunció este jueves que en la semana del lunes 24 al sábado 29 de noviembre, brindará atención médica general y especializada a 147 mil 262 familias.
Los servicios médicos serán llevados a 2 mil 305 barrios y comunidades en todo el país, mediante la realización de 1 mil 424 ferias de salud y clínicas móviles.
Dentro de esta programación se desarrollarán 75 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.
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