Más de 147 mil familias serán atendidas a domicilio por el MINSA la semana próxima

Por Jonathan Morales
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El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud, anunció este jueves que en la semana del lunes 24 al sábado 29 de noviembre, brindará atención médica general y especializada a 147 mil 262 familias.

Los servicios médicos serán llevados a 2 mil 305 barrios y comunidades en todo el país, mediante la realización de 1 mil 424 ferias de salud y clínicas móviles.

Dentro de esta programación se desarrollarán 75 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.

#MINSA