Más de 147 mil familias nicaragüenses recibirán atención médica en sus comunidades la próxima semana
El Ministerio de Salud anunció este jueves que, durante la semana del 15 al 20 de diciembre, brindará atención médica general y especializada a 147 mil 431 familias nicaragüenses mediante el modelo “MI Hospital en mi Comunidad”.
Los servicios médicos serán llevados a 2 mil 539 barrios y comunidades en todo el país, a través de la realización de 1,419 ferias de salud y clínicas móviles.
Dentro de esta programación se desarrollarán 77 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de mamas.