Más de 1,300 jóvenes cristianos celebran con música y danza en el Teatro Nacional Rubén Darío

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En el marco del 456 Aniversario de la Traducción de la Biblia al Castellano, el Ministerio de la Juventud y el Movimiento Cultural Leonel Rugama, en colaboración con diversas iglesias cristianas, realizaron la Gala Nacional de Música y Danza Cristiana en el Teatro Nacional Rubén Darío.

Gala Nacional de Música y Danza Cristiana en Managua

El evento, celebrado anoche, destacó la creatividad y el talento de más de 250 artistas, incluyendo 3 bandas musicales y 12 ministerios de danza, provenientes de Masaya, Managua y Chinandega.

Durante la gala, participaron más de un mil 300 jóvenes que compartieron mensajes de amor al prójimo y agradecieron los espacios de expresión artística y unidad familiar.

El Ministerio de la Juventud anunció que ya se están preparando para la próxima Gala Nacional de Danzas Cristianas, la cual será transmitida por Canal 6.


