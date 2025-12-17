Más de 1.8 millones de niños, adolescentes y jóvenes atendidos en la campaña nacional “Sin Diabetes”

El Ministerio de Salud informó este miércoles que desde el 1º de Octubre a la fecha ha brindado atención a 1 millón 865 mil 213 niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 20 años.

La entidad sanitaria indicó que entre los atendidos se han identificado 50 mil 215 protagonistas con factores de riesgo como obesidad y antecedentes de familiares con diabetes.

Igualmente, han confirmado diabetes en 128 niños y niñas a quienes se les garantiza atención y seguimiento médico oportuno.

El MINSA concluyó su informe que con firme compromiso, seguirá desarrollando la Campaña Nacional “Sin Diabete”, para garantizar la detección temprana y brindar el cuidado integral a la salud de nuestro pueblo.