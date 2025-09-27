Marena y UNI fortalecen capacidades de servidores públicos en manejo de aguas residuales

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), en coordinación con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), desarrollaron una capacitación clave sobre el manejo y tratamiento de aguas residuales.

El objetivo es fortalecer los conocimientos técnicos de los servidores públicos y promover la conservación de las fuentes hídricas del país.

Durante el encuentro, se compartieron herramientas y lineamientos para una gestión ambiental responsable, abarcando temas esenciales como el uso sostenible de los recursos naturales, la calidad del aire, el manejo de suelos y la protección de la biodiversidad y la salud humana, todo en el contexto de los efectos del cambio climático.

La actividad contó con la participación de 37 personas, incluyendo analistas, técnicos, inspectores y delegados territoriales provenientes de 12 departamentos del país, como León, Chinandega, Managua, Rivas, Matagalpa y Chontales, además de personal del Parque Nacional Volcán Masaya.