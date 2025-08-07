MARENA y estudiantes del INATEC fortalecen conocimientos sobre Áreas Protegidas

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) llevó a cabo un encuentro ambiental denominado «Amando y Conservando Nuestros Patrimonios Naturales».

La actividad, dirigida a 12 estudiantes de la especialidad de Guía de Turistas Nacional del INATEC, tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos de los futuros profesionales sobre la importancia de resguardar las áreas protegidas del país.

El evento se realizó en la Reserva Natural Complejo Volcánico Cerro Negro, Pilas El Hoyo y Asososca, en el municipio de León.

Durante la visita, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer la geología, biodiversidad e historia del Cerro Negro, reconociendo su valor como recurso natural y turístico.

Esta iniciativa es fundamental para fortalecer el turismo basado en la naturaleza, ya que permite a los futuros guías turísticos desarrollar competencias clave para promover una experiencia segura, educativa y sostenible en las áreas de conservación de Nicaragua.



