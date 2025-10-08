MARENA y Ejército de Nicaragua inician curso de Gestión Ambiental y Forestal

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) y el Ejército de Nicaragua iniciaron el “IX Curso de capacitación: Metodología para la Gestión de Proyectos en Materia Ambiental y Forestal”.

MARENA y Ejército se unen por la gestión ambiental

El curso se lleva a cabo en las instalaciones de la Escuela Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro”, en Managua, y tiene como objetivo principal fortalecer y mejorar el desempeño de los componentes militares en la protección del medio ambiente.

Este año, la capacitación está dirigida a 14 oficiales nacionales y a representantes de otras naciones, incluyendo El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana.

El Programa de Capacitación se extenderá hasta el 19 de noviembre y abordará temas cruciales para la conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, tales como la Gestión Ambiental y el Manejo de Bosques, gestión de residuos sólidos, los efectos del Cambio Climático y la formulación y evaluación de proyectos ambientales.

