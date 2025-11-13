MARENA siembra 1,500 plantas de Sacuanjoche en el Complejo Volcánico Cerro Negro

En homenaje al 49 aniversario del Tránsito a la Inmortalidad del Comandante Carlos Fonseca Amador, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) realizó una jornada de reforestación con la siembra de 1,500 plantas de Sacuanjoche en la Reserva Natural Complejo Volcánico Cerro Negro, Las Pilas–El Hoyo y Asososca, ubicada en el departamento de León.

Reforestación en honor a Carlos Fonseca Amador

El Sacuanjoche, especie nativa del bosque seco tropical, fue elegido por su gran valor ecológico y su notable capacidad de adaptarse a suelos volcánicos, contribuyendo activamente a la regeneración natural de estos ecosistemas.

Esta iniciativa forma parte de la Campaña Nacional «Verde, Que Te Quiero Verde» y tiene como fin impulsar la restauración del bosque y la protección de la biodiversidad en esta emblemática zona del país.

La jornada contó con una amplia participación de tour operadoras, guías turísticos, visitantes y comunidades locales, quienes unieron esfuerzos en pro del fortalecimiento del turismo responsable y la conservación ambiental.



