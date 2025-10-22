MARENA sensibiliza a más de 76,493 personas con miles de actividades de educación ambiental

Priorizando la Educación Ambiental como eje fundamental para crear conciencia en las futuras generaciones, el Buen Gobierno Sandinista, ha logrado avances significativos a través del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA).

Educación Ambiental y sostenibilidad con MARENA

En el periodo de enero a septiembre del 2025, el MARENA ha realizado un total de 5,272 actividades de educación ambiental a nivel nacional.

Estas jornadas han permitido sensibilizar a 76 mil 943 niñas, niños, jóvenes y adultos en todo el territorio.

Las actividades desarrolladas incluyeron charlas, festivales, capacitaciones y talleres enfocadas en promover valores esenciales como la conservación, el respeto y el amor por los recursos naturales, impulsando así una cultura de sostenibilidad en la población.

