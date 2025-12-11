MARENA reporta arribada masiva de 36 mil 600 tortugas paslama en La Flor, Rivas

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) informó sobre la llegada masiva de 36 mil 647 tortugas marinas de la especie Paslama al Refugio de Vida Silvestre La Flor, en San Juan del Sur, Rivas.

El sitio es reconocido como uno de los principales puntos de anidación del Pacífico de Nicaragua.

La arribada de las tortugas duró siete días consecutivos y se ha catalogado como uno de los eventos naturales más relevantes del año.

La gran afluencia de nidos en el refugio reafirma la eficacia de los esfuerzos realizados bajo la Campaña Nacional “Junt@s Conservamos Nuestras Tortugas Marinas”.

Este importante acontecimiento fue resguardado mediante un esfuerzo interinstitucional que incluyó la coordinación entre la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y los guardas de las áreas de conservación ambiental del MARENA.

El personal trabaja continuamente en labores de vigilancia, monitoreo de nidos y sensibilización a visitantes para garantizar la supervivencia de las especies.