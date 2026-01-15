MARENA reporta alta demanda por trámites ambientales en 2025, con más de 9 mil expedientes

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) informó que, durante el año 2025, garantizó la atención de 4,300 usuarios a través de su Oficina de Ventanilla Única, reflejando el dinamismo del sector productivo en la gestión de trámites ambientales y forestales.

MARENA impulsa eficiencia en trámites ambientales 2025

A lo largo del periodo de enero a diciembre de 2025, la institución procesó un total de 9,318 expedientes mediante el Sistema Nacional de Información Ambiental (SEAN).

Estas gestiones se realizaron a través de las 18 delegaciones territoriales y las direcciones generales de la institución.

El MARENA administra actualmente unos 70 tipos de trámites, entre los que destacan: Gestiones forestales y de uso de suelo, consultas técnicas, administrativas y legales; permisos para proyectos de electrificación, investigación científica y trámites de exportación, y seguimiento a convenios internacionales.

Con estos resultados, la institución reafirma su compromiso con la eficiencia y la calidad en la atención ciudadana, asegurando que el desarrollo económico del país se realice bajo el estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

