MARENA registra impresionante desarrollo de polluelo de Águila Arpía en Bosawás

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) llevó a cabo un monitoreo de biodiversidad en el Parque Nacional Cerro Saslaya, ubicado dentro de la Reserva de la Biósfera de BOSAWÁS, en el municipio de Siuna, Costa Caribe Norte.

Monitoreo de biodiversidad revela crecimiento del Águila Arpía

Durante la jornada de monitoreo, se observaron 11 especies de aves, incluyendo el Martín Pescador, el Busardo Blanco y el Pájaro Carpintero.

El hallazgo más notable es el polluelo de Águila Arpía. A dos años de haber sido identificado por primera vez, el 25 de abril de 2023, el polluelo muestra un desarrollo impresionante.

El Águila Arpía es considerada el águila más grande y fuerte del continente americano, caracterizada por habitar en bosques ininterrumpidos, lo que subraya la importancia de la conservación ambiental en BOSAWÁS.



