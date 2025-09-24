Nicaragua

MARENA recolecta semillas de Nogal para reforestar Nicaragua

Por Jhonny Martínez
El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) ha recolectado 1,559 kilogramos de frutos de nogal en las comunidades de Villa Verde y La Isla, en el municipio de El Tuma – La Dalía, Matagalpa.

Esta acción se enmarca en la campaña de reforestación “Verde, Que Te Quiero Verde” 2026.

El material recolectado será procesado, seleccionado y sometido a pruebas de germinación en el Centro de Mejoramiento Genético y Banco de Semillas Forestales de MARENA.

Posteriormente, las semillas serán almacenadas en frío para garantizar su alta calidad y su uso en la próxima jornada de reforestación.

La especie de nogal es valorada por su madera, que se utiliza en la fabricación de muebles, instrumentos musicales y ebanistería de lujo. Además, es una opción ideal para reforestación en sistemas agroforestales.


