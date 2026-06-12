MARENA promueve protección de manglares y conservación de tortugas marinas en Chinandega

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), realizó una visita de seguimiento a las iniciativas ambientales en la comunidad Venecia, ubicada en la Reserva Natural Estero Padre Ramos, en el municipio de El Viejo, en Chinandega.

Durante el recorrido por el área de conservación, los especialistas identificaron la presencia de cuatro especies de mangle esenciales para el ecosistema local: mangle blanco o ajelí, mangle rojo, mangle negro o palo de sal, y mangle de botón.

Estos bosques desempeñan un rol vital en la protección de las costas ante fenómenos climáticos, la filtración natural del agua y el resguardo de la biodiversidad.

En materia de fauna marina, se contabilizaron 17 nidos de tortuga carey, los cuales están bajo el cuido y protección de los comunitarios integrados en la campaña nacional “Junt@s Conservamos Nuestras Tortugas Marinas”.

Como parte de la jornada ambiental, también se realizó la liberación de 180 docenas de conchas negras en su hábitat natural.

Asimismo, las familias de la zona impulsan alternativas de aprovechamiento sostenible mediante la confección de accesorios elaborados a base de bolsas plásticas recicladas, una iniciativa que contribuye directamente a reducir la contaminación por plásticos en las playas y ecosistemas marinos.

Para este año 2026, el MARENA se ha trazado como meta en el departamento de Chinandega la reforestación de 100 mil propágulos de mangle, reafirmando el compromiso estatal y comunitario con la restauración y preservación de los bosques salados.

