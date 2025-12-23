MARENA promueve la conservación de fauna silvestre con «El Zoológico en tu Comundidad»

Por Jonathan Morales
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El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) llevó a cabo una mañana ambiental bajo el lema “El Zoológico en Tu Comunidad”, en el Arboretum Nacional Juan Bautista Salas, con el objetivo de fomentar el respeto y la protección de la fauna silvestre entre las nuevas generaciones.

El Zoológico en Tu Comunidad impulsa conciencia ecológica
El Zoológico en Tu Comunidad impulsa conciencia ecológica

La jornada destacó por una exhibición educativa a cargo del Parque Zoológico Nacional, donde se presentaron diversas especies rescatadas del comercio indebido, incluyendo aves y serpientes.

Más de 50 niños y niñas participaron en una serie de actividades diseñadas para fortalecer la conciencia ecológica y conocer la importancia de mantener a los animales en su hábitat natural.

Con estas iniciativas, el MARENA reafirma su compromiso de impulsar la educación ambiental y estrechar el vínculo entre las familias nicaragüenses y la biodiversidad del país.

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