MARENA promueve la conservación de fauna silvestre con «El Zoológico en tu Comundidad»

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) llevó a cabo una mañana ambiental bajo el lema “El Zoológico en Tu Comunidad”, en el Arboretum Nacional Juan Bautista Salas, con el objetivo de fomentar el respeto y la protección de la fauna silvestre entre las nuevas generaciones.

El Zoológico en Tu Comunidad impulsa conciencia ecológica

La jornada destacó por una exhibición educativa a cargo del Parque Zoológico Nacional, donde se presentaron diversas especies rescatadas del comercio indebido, incluyendo aves y serpientes.

Más de 50 niños y niñas participaron en una serie de actividades diseñadas para fortalecer la conciencia ecológica y conocer la importancia de mantener a los animales en su hábitat natural.

Con estas iniciativas, el MARENA reafirma su compromiso de impulsar la educación ambiental y estrechar el vínculo entre las familias nicaragüenses y la biodiversidad del país.

