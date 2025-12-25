MARENA promueve el cuido de la Madre Tierra con Festival Infantil en Nindirí

Bajo el lema “Aprendemos a cuidar lo que amamos”, el MARENA realizó un festival familiar en la comunidad Valle del Volcán, de Nindirí, Masaya, orientado a fortalecer la conciencia ambiental en la niñez.

Festival familiar MARENA: amor y conciencia ambiental

La actividad reunió a más de 60 niñas y niños, quienes junto a sus padres participaron en dinámicas educativas diseñadas para promover prácticas responsables con los recursos naturales y el cuido de la Madre Tierra.

El evento incluyó juegos recreativos, concursos de coloreado, globoflexia y el tradicional quiebre de piñatas.

A través de estas actividades, se fomentó el aprendizaje ambiental de manera lúdica, integrando a las familias en el compromiso por la protección del entorno.

Con esta iniciativa, el MARENA continúa impulsando la participación comunitaria y la educación ecológica desde temprana edad en los diversos municipios del departamento de Masaya.

