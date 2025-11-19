MARENA presenta actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2024 – 2030

El Gobierno Sandinista, por medio del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), desarrolló un taller técnico para presentar la propuesta de actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción 2024–2030.

Nueva Estrategia Nacional de Biodiversidad 2024–2030

El encuentro se realizó en la Casa de los Pueblos en Managua para compartir los principales avances y líneas estratégicas que guiarán el trabajo ambiental del país en los próximos años, con el objetivo de promover la participación de las distintas instituciones del Estado.

La actividad contó con la asistencia de 32 representantes de diversas entidades, entre estas, el MINED, MEM, MINJUVE, INTUR, INPESCA, INETER, IPSA, INTA y la Policía Nacional, demostrando un esfuerzo interinstitucional para la conservación ambiental.



