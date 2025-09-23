MARENA participa en México en reunión sobre la conservación del Jaguar

El Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, se encuentra participando en la “Segunda Reunión de los Estados del área de distribución del Jaguar”, desarrollada del 22 al 24 de Septiembre de 2025, en México.

Nicaragua impulsa conservación del Jaguar en cumbre CITES

La actividad fue organizada por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Este encuentro tiene como objetivo dialogar sobre las medidas de conservación en toda el área de distribución de la especie del Jaguar, incluido un Plan de Acción Regional para su conservación, contando con la participación de especialistas de Venezuela, Panamá, Guatemala, Argentina y Colombia, entre otros.

La representación de Nicaragua está a cargo del compañero Yuri Samir Aguirre Obando, Especialista Nacional en Patrimonio Natural y Biodiversidad del MARENA.