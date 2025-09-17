MARENA libera más de 6,700 tortuguillos paslama en Carazo

En el marco de la conmemoración de las Fiestas Patrias, el MARENA liberó 6,768 tortuguillos de la especie Paslama.

Los nacimientos y posteriores liberaciones se llevaron a cabo durante los meses de agosto y septiembre de 2025 en la estación biológica del Refugio de Vida Silvestre Río Escalante Chacocente, ubicado en Santa Teresa, Carazo.

En estas jornadas de conservación participaron 729 turistas, tanto nacionales como de Brasil, Estados Unidos, Argentina y Portugal.

Guardas de áreas de conservación explicaron a los visitantes sobre el ciclo de vida de las tortugas marinas y la importancia de su protección.

Estas acciones forman parte de la Campaña Nacional “Junt@s Conservamos Nuestras Tortugas Marinas” y reafirman el compromiso del Gobierno con la sensibilización y la educación ambiental.



