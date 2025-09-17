type here...
Buscar
33.7 C
Managua
miércoles, septiembre 17, 2025
Nicaragua

MARENA libera más de 6,700 tortuguillos paslama en Carazo

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En el marco de la conmemoración de las Fiestas Patrias, el MARENA liberó 6,768 tortuguillos de la especie Paslama.

Los nacimientos y posteriores liberaciones se llevaron a cabo durante los meses de agosto y septiembre de 2025 en la estación biológica del Refugio de Vida Silvestre Río Escalante Chacocente, ubicado en Santa Teresa, Carazo.

En estas jornadas de conservación participaron 729 turistas, tanto nacionales como de Brasil, Estados Unidos, Argentina y Portugal.

Guardas de áreas de conservación explicaron a los visitantes sobre el ciclo de vida de las tortugas marinas y la importancia de su protección.

Estas acciones forman parte de la Campaña Nacional “Junt@s Conservamos Nuestras Tortugas Marinas” y reafirman el compromiso del Gobierno con la sensibilización y la educación ambiental.


Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456