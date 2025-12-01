MARENA libera más de 312 mil tortuguillos en Refugio Chacocente

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) realizó exitosamente doce jornadas de liberación de tortuguillos durante los meses de octubre y noviembre.

Un total de 312 mil 714 tortuguillos fueron liberados en el Refugio de Vida Silvestre Río Escalante Chacocente, ubicado en el municipio de Santa Teresa, departamento de Carazo.

Estas liberaciones corresponden a tortuguillos que emergieron de las anidaciones de tortugas marinas, además de aquellos nacidos en los tres viveros que mantiene el refugio.

El Refugio de Vida Silvestre Río Escalante Chacocente es uno de los sitios clave donde anidan miles de tortugas marinas cada año, principalmente la especie Paslama, que se encuentra en peligro de extinción.

Estas acciones forman parte de la estrategia permanente impulsada por el Gobierno Sandinista para la protección y conservación de especies marinas, así como para el fomento de la educación ambiental y el fortalecimiento de la conciencia ecológica en las comunidades costeras, promoviendo el cuido y amor a la Madre Tierra.

Liberación de tortuguillos en Chacocente



