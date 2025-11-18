MARENA libera 652 iguanas verdes en el Parque Nacional Volcán Masaya

En el marco del fortalecimiento de la educación ambiental y el repoblamiento de la fauna silvestre, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) liberó a 652 iguanas verdes en el sendero Los Coyotes del Parque Nacional Volcán Masaya.

Liberación de iguanas verdes fortalece la biodiversidad en el Parque Nacional Volcán Masaya

Los ejemplares liberados provienen de un zoocriadero de Iguana Verde ubicado en el municipio de Nindirí, el cual cumple con la práctica de devolver a su medio natural el 10% de su producción anual.

La actividad contó con la participación de más de 50 personas, incluyendo estudiantes de las carreras de Ingeniería Química e Ingeniería Agrícola, junto con la Brigada Verde de las Universidades Nacionales de Ingeniería (UNI) y la Universidad Campesina de Nicaragua (UNICAM).

Esta experiencia práctica permitió a los jóvenes conocer de primera mano el manejo responsable de los ecosistemas y la importancia de mantener el equilibrio ecológico de la biodiversidad nicaragüense.