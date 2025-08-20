type here...
Buscar
24.7 C
Managua
miércoles, agosto 20, 2025
Nicaragua

MARENA libera 61 ejemplares de fauna silvestre en Reserva Natural de Ticuantepe

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), en conjunto con el Parque Zoológico Nacional, liberó 61 ejemplares de fauna silvestre en la Reserva Natural Chocoyero-El Brujo, en el municipio de Ticuantepe, Managua.

Entre las especies liberadas se encuentran cuyusos, hormigueros de chaleco, zorcuatilla, tucanes pico de navaja, pizotes, zorros grises, mapaches, chocoyos zapoyol y boas comunes, todos rehabilitados en el Centro Nacional de Rescate.

La liberación de estos animales representa un avance importante en la conservación de la biodiversidad, ya que estas especies cumplen un papel esencial en los ecosistemas donde fueron reintroducidas.

Dos loros verdes en un fondo borroso.


Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456