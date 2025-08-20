MARENA libera 61 ejemplares de fauna silvestre en Reserva Natural de Ticuantepe

El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), en conjunto con el Parque Zoológico Nacional, liberó 61 ejemplares de fauna silvestre en la Reserva Natural Chocoyero-El Brujo, en el municipio de Ticuantepe, Managua.

Entre las especies liberadas se encuentran cuyusos, hormigueros de chaleco, zorcuatilla, tucanes pico de navaja, pizotes, zorros grises, mapaches, chocoyos zapoyol y boas comunes, todos rehabilitados en el Centro Nacional de Rescate.

La liberación de estos animales representa un avance importante en la conservación de la biodiversidad, ya que estas especies cumplen un papel esencial en los ecosistemas donde fueron reintroducidas.

Dos loros verdes en un fondo borroso.



