MARENA libera 500 iguanas verdes en el Parque Nacional Volcán Masaya

El Gobierno Sandinista, a través del MARENA, realizó la liberación de 500 iguanas verdes en los senderos “Comalito” y “Montoso”, ubicados dentro del Parque Nacional Volcán Masaya, con el objetivo de enriquecer las poblaciones silvestres en esta importante área protegida.

Volcán Masaya: MARENA libera 500 iguanas

La jornada se ejecutó en cumplimiento del compromiso ambiental de reincorporar a la naturaleza el 10% de la producción anual de iguanas criadas en cautiverio por el Zoocriadero “PROINCO”.

Asimismo, la actividad contó con la participación de 45 comunitarios de Masaya, quienes sumaron esfuerzos en las labores de sensibilización y protección de la fauna.

Especialistas del MARENA destacaron que la iguana verde desempeña un rol fundamental en los ecosistemas locales, ya que actúa como dispersora de semillas, favorece la regeneración natural de la vegetación y contribuye directamente al equilibrio de la cadena alimenticia en la biodiversidad nicaragüense.