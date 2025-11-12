MARENA libera 220 iguanas verdes en la Reserva Natural Complejo Volcánico Chonco, Chinandega

En el Área de Conservación y Desarrollo Sostenible Reserva Natural Complejo Volcánico Chonco, San Cristóbal, Casita, en el municipio de Posoltega, Chinandega, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), realizó la liberación de 220 iguanas verdes,

Con el objetivo de enriquecer los ecosistemas locales y fortalecer los esfuerzos de conservación de la biodiversidad, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) liberó 220 iguanas verdes, en el área de Conservación y Desarrollo Sostenible Reserva Natural Complejo Volcánico Chonco, San Cristóbal, Casita en el municipio de Posoltega, Chinandega.

La liberación de esas especies a su hábitat natural forma parte de las acciones que impulsa el MARENA, para promover la reproducción, repoblación y protección de especies nativas.

Durante la jornada participaron representantes de instituciones gubernamentales, la Alcaldía de Posoltega, jóvenes del Movimiento Ambientalista Guardabarranco, y miembros de la comunidad.