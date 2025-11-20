MARENA impulsa reforestación con cientos de miles de plantas en Chontales

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) está intensificando las acciones de restauración ambiental en el departamento de Chontales como parte de la Campaña Nacional de Reforestación “Verde, Que Te Quiero Verde”.

Como resultado de este esfuerzo, se han producido 577 mil 991 plantas forestales.

De esta cifra, 201 mil 957 plantas ya han sido sembradas en sitios estratégicos, contribuyendo a la recuperación de ecosistemas, la restauración de áreas degradadas y la protección de fuentes de agua.

Además de la siembra estatal, MARENA ha entregado 69 mil 075 plantas a las familias de Chontales, promoviendo así la participación comunitaria en la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible del territorio.

Estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno Sandinista por lograr una Nicaragua más verde y resiliente.



