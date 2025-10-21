MARENA ha sembrado más de 214 mil propágulos de mangle este año

El Gobierno Sandinista, por medio del MARENA, informó que como parte de los avances de la Campaña Nacional “Verde, Que Te Quiero Verde”, se realizó la siembra de 214,048 propágulos de mangle a nivel nacional en el periodo de enero a octubre.

MARENA impulsa campaña nacional para proteger el mangle

Estas especies de mangle han sido establecidas en reservas naturales clave con el involucramiento de jóvenes y comunitarios en las Reservas Naturales Estero Padre Ramos y Estero Real en Chinandega, Isla Juan Venado, en León, y las regiones autónomas de la Costa Caribe Sur y Norte.

El MARENA destacó que el mangle es una especie forestal fundamental que contribuye directamente a mitigar los efectos del cambio climático, ya que tiene la capacidad de captar dióxido de carbono.

Además, funciona como una barrera protectora natural ante fenómenos como huracanes y brinda refugio a una gran variedad de especies animales, siendo vital para la biodiversidad costera.



