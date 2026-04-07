MARENA fortalece resguardo de recursos naturales junto a observadores ambientales

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) llevó a cabo de manera simultánea cuatro encuentros regionales con la participación de 367 observadores ambientales.

367 observadores protegen patrimonio natural en Nicaragua

Estas jornadas contaron con el acompañamiento de autoridades municipales, el Ministerio del Interior y jóvenes del Movimiento Ambientalista Guardabarranco, provenientes de Matagalpa, Jinotega, Boaco, Río San Juan y Puerto Cabezas, Caribe Norte.

El objetivo principal de estos encuentros fue fortalecer las estrategias de resguardo de los patrimonios naturales y optimizar la capacidad de respuesta ante incidencias ambientales.

A través del intercambio de experiencias y el estrechamiento de las coordinaciones interinstitucionales, se busca consolidar un sistema de vigilancia más eficiente para la protección de la biodiversidad en los diversos ecosistemas del territorio nacional.

Durante las sesiones, se destacó el papel fundamental que desempeñan los hombres y mujeres que, de forma voluntaria, se integran a las actividades de campo.

Su labor es considerada esencial para la gestión y conservación de los recursos naturales, reafirmando el compromiso comunitario en la lucha por preservar el medio ambiente para las futuras generaciones bajo un modelo de responsabilidad compartida.

