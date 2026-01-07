MARENA fortalece reforestación nacional con acopio de más de 1,600 kilos de semillas forestales

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), a través de su Centro de Mejoramiento Genético y Banco de Semillas Forestales, anunció el exitoso cierre de su ciclo de recolección 2025, alcanzando un total de 1,649 kilogramos de semillas.

MARENA impulsa reforestación con 1.649 kg de semillas

Esta producción contempla 29 especies nativas y exóticas, entre las que destacan el nogal, guapinol, cedro real y marañón.

Este importante acopio asegura los insumos necesarios para la Campaña Nacional de Reforestación “Verde Que Te Quiero Verde” 2026, impulsada por el Gobierno de Nicaragua para fortalecer la restauración de los ecosistemas en todo el país.

El Banco de Semillas aplica rigurosos procesos de control de calidad para garantizar el éxito de las futuras plantaciones.

Las semillas pasan por análisis de laboratorio para verificar su nivel de pureza y capacidad de germinación, siendo posteriormente resguardadas en cuartos fríos para prolongar su viabilidad.

Además del acopio, el centro logró la producción de 17,000 plantas cultivadas bajo la tecnología de «tubetes», las cuales ya han sido distribuidas a las diversas delegaciones departamentales del MARENA.

Más allá del suministro de material vegetativo, el Banco de Semillas funciona como un centro de formación técnica, ofreciendo capacitaciones sobre el manejo de viveros y plantaciones forestales.

Las familias protagonistas, productores y organizaciones interesadas en adquirir semillas de alta calidad física y fisiológica pueden visitar las instalaciones ubicadas en el kilómetro 78.5 de la Carretera Managua-León, o bien contactarse al teléfono 8236-3268.

