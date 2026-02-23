MARENA fortalece la conservación con monitoreo de biodiversidad en el Volcán Cerro Negro

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) llevó a cabo un exhaustivo monitoreo de biodiversidad en la Reserva Natural Complejo Volcánico Volcán Cerro Negro, con el fin de documentar especies adaptadas a condiciones extremas y robustecer las estrategias de preservación.

MARENA monitorea biodiversidad en Volcán Cerro Negro

Esta jornada científica en el bosque seco tropical permitió identificar importantes indicadores de la salud del ecosistema.

Durante el monitoreo se registraron 22 especies de aves, destacando la presencia del búho cornudo, el cual utiliza los cráteres activos como sitios de anidación.

Se identificaron, además, cinco especies de murciélagos, actores fundamentales para la polinización y la dispersión de semillas, procesos vitales para la regeneración natural del bosque.

Por otra parte, se instalaron dos cámaras trampa para obtener nuevos registros de mamíferos y ampliar el inventario faunístico, para lo cual los especialistas revisarán estos dispositivos dentro de un mes.

Como parte de un plan integral de seguimiento a espacios de alto valor biológico, el MARENA tiene programado realizar un total de 48 monitoreos en este complejo volcánico, reafirmando estos sitios como refugios esenciales para la vida silvestre en el occidente del país.