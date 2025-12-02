MARENA fortalece condiciones laborales con entrega de uniformes a 527 servidores públicos

El Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, inició la entrega de uniformes y equipamientos de protección correspondientes al año 2026.

MARENA refuerza seguridad laboral con nuevos uniformes 2026

Este beneficio alcanzará a 527 servidores públicos de las 19 delegaciones a nivel nacional, incluyendo el nivel central, el Parque Nacional Volcán Masaya y la Reserva Natural Complejo Volcán Cerro Negro Las Pilas-El Hoyo Asososca.

Esta entrega forma parte de las acciones orientadas a la restitución de derechos laborales y al fortalecimiento de las condiciones de trabajo del personal técnico y administrativo, entre los que se encuentran guardas de áreas de conservación, obreros forestales e inspectores ambientales.

Los nuevos uniformes, que se entregan anualmente, buscan mejorar la presencia institucional en las áreas de conservación y reservas naturales, permitiendo un trabajo más eficiente en la vigilancia, monitoreo y conservación de la biodiversidad.

El equipo de protección incluye camisas, chalecos, pantalones, zapatos y botas, lámparas, capotes, guantes y otros insumos necesarios para el desempeño seguro de sus funciones.