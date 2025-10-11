MARENA desarrolla jornada de limpieza en la Playa Primavera en Isla de Ometepe

El Gobierno Sandinista, a través del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), en coordinación con la Alcaldía de Altagracia, realizaron una jornada de limpieza en la Playa Primavera, en la Reserva de la Biosfera Isla de Ometepe.

El propósito es promover el manejo adecuado de los residuos sólidos. En total se recolectaron cinco metros cúbicos equivalente a 10 sacos de residuos, entre ellos plástico, ropa, pampers, botellas y cartón.

Los desechos fueron trasladados al vertedero municipal para su debida disposición final. La actividad contó con la participación de 32 personas entre ellas, Alcaldía Municipal, Jóvenes miembros de la Juventud Sandinista y estudiantes de la Universidad en el Campo UNICAM.