MARENA completa muestreo forestal para actualizar el inventario de todo el país

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), culminó con éxito la tercera etapa de su Inventario Nacional Forestal (INF) programada para el año 2025.

Nicaragua impulsa su gestión forestal sostenible 2025

El esfuerzo se concentró en el levantamiento de las 113 unidades de muestreo planificadas, permitiendo generar información actualizada y precisa sobre la cobertura boscosa en todo el territorio nacional.

La recolección de las muestras se llevó a cabo intensivamente entre los meses de agosto y noviembre.

El personal técnico de MARENA cubrió los 15 departamentos y las dos Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur de Nicaragua, asegurando una visión integral del estado de los bosques del país.

Como parte del proceso, se desarrollaron mediciones de árboles y características específicas de la flora; evaluaciones de conservación, análisis del estado de salud de los bosques y estudio de las condiciones edáficas en diversos ecosistemas.

Además de generar datos vitales, la jornada sirvió para fortalecer las capacidades del personal técnico de las delegaciones territoriales de MARENA en métodos y procedimientos estandarizados para la adecuada recolección de datos del sector forestal.

Esta información actualizada es fundamental para la toma de decisiones en materia ambiental, permitiendo una gestión más sostenible de los recursos forestales, tanto dentro como fuera de las áreas de conservación ambiental del país.