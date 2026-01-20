MARENA brinda capacitación sobre monitoreo de murciélagos y roedores silvestres

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), desarrolla el primer taller teórico-práctico sobre métodos para el monitoreo de murciélagos y roedores silvestres terrestres y aéreos, en la Estación Biológica y Centro de Capacitación del Parque Nacional Volcán Masaya.

Taller sobre monitoreo de murciélagos en Nicaragua

El objetivo del taller es fortalecer las capacidades técnicas de los 12 participantes provenientes de las delegaciones territoriales de Río San Juan, Carazo, Chinandega, Rivas, León, Granada y Masaya.

El taller forma parte de las acciones que se realizarán desde ese importante Centro de Capacitación, que aportará a las investigaciones científicas de la fauna y flora silvestre del Parque Nacional Volcán Masaya.

Esta capacitación tendrá una duración de 3 días y se realizarán actividades prácticas como la instalación de redes de nieblas para la captura de murciélagos, instalación de cámaras trampas, lo que contribuirá a la identificación de las especies, así como la actualización de los datos para la conservación de la fauna.

