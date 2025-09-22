MARENA avanza con Inventario Nacional Forestal 2025 para aprovechamiento sostenible de los bosques

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) continúa avanzando con la tercera etapa del Inventario Nacional Forestal 2025, una iniciativa crucial para evaluar el estado de los bosques del país y asegurar su aprovechamiento sostenible.

Inventario Nacional Forestal 2025: avance sostenible

A la fecha, se ha alcanzado un 61% de la meta establecida para este período.

El trabajo de campo, que se desarrolla entre los meses de agosto y octubre, ha permitido recolectar datos en 69 de las 113 unidades de muestreo planificadas.

Las zonas visitadas incluyen los departamentos de Río San Juan, Chinandega, Matagalpa, Chontales, Boaco, León, Nueva Segovia, Madriz, Managua, Granada, Rivas, Carazo, Masaya, así como las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur.

La recolección de datos es exhaustiva e incluye la toma de muestras de suelo, hojarasca y madera muerta caída, además de la medición detallada de árboles.

Estos datos son fundamentales para obtener un panorama completo y preciso de la salud de los ecosistemas forestales de Nicaragua.

El Inventario Nacional Forestal es una herramienta vital para la planificación y gestión ambiental, ya que proporciona la información necesaria para la toma de decisiones informadas, la implementación de políticas de conservación y la promoción de prácticas de manejo forestal responsable.

Avanza 61% el Mapa Inventario Nacional Forestal Nicaragua 2025



