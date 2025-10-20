MARENA autoriza exportación de fauna silvestres y recursos naturales generando más de 65 mil dólares

En cumplimiento estricto con los criterios del Convenio de Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, autorizó durante el mes de septiembre un total de 18 permisos de exportación.

Estas exportaciones, que incluyen fauna silvestre reproducida en zoocriaderos autorizados, madera y caracol rosado, generaron un ingreso total de 65 mil 723 dólares en los valores reflejados en las facturas de exportación.

Las especies de fauna silvestre con mayor demanda y destino a países como Canadá, Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Tailandia fueron la Rana de ojos rojos, Rana flecha, Ranita de vidrio, Tortuga sabanera, Falso coral, Gallego verde, Boa y Garrobo negro, entre otras.

Dentro de los permisos autorizados también se incluyó la exportación de madera de la especie de Ñambar, equivalente a 12.9 metros cúbicos, y la solicitud de un permiso para 5,000 libras de Caracol rosado.

MARENA destacó que, en coordinación con el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) y la Dirección General de Aduanas (DGA), se realizaron inspecciones de seguimiento para asegurar que la exportación de estas especies de fauna silvestre se realizara conforme a la normativa vigente.



