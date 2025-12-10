MARENA anuncia horarios especiales en áreas protegidas por fiestas de fin de año

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) informó a la población nicaragüense y a los turistas sobre los horarios especiales de atención en los principales sitios turísticos y áreas de conservación bajo su administración durante las fiestas de fin de año.

El objetivo es garantizar una experiencia segura y ordenada, en armonía con la naturaleza.

Todos los Centros y Áreas de Conservación permanecerán abiertos los días 24, 25, 31 de diciembre y 01 de enero de 2026 en sus horarios regulares.

La Reserva Natural Complejo Volcánico Pilas El Hoyo, Volcán Cerro Negro y Asososca permanecerán abiertos de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.

El Parque Nacional Volcán Masaya abrirá de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.

El Parque Zoológico Nacional, ubicado en Managua, abrirá de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.

El Refugio de Vida Silvestre La Flor, en San Juan del Sur, Rivas, estará abierto de 8:30 de la mañana a las 4:30 de la tarde.

El Refugio de Vida Silvestre Río Escalante Chacocente, en Carazo, atenderá de 8:30 de la mañana a las 5:00 de la tarde.

El MARENA hizo un llamado a todos los visitantes a cumplir con las recomendaciones, mantener la limpieza de los espacios y respetar las normas de conservación para proteger las especies y ecosistemas de cada área.