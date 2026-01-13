MARENA activa estrategia nacional de prevención de incendios forestales y agropecuarios 2026

Con el objetivo de salvaguardar la biodiversidad y los recursos forestales del país, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) inició acciones estratégicas para la prevención de incendios forestales, agropecuarios y de maleza en las principales áreas de conservación de Nicaragua.

MARENA impulsa plan contra incendios y protege la biodiversidad

A la fecha, el plan reporta un impacto directo en 824 protagonistas a través de 177 visitas domiciliares, 10 charlas ambientales, 5 capacitaciones y 2 talleres especializados.

Este esfuerzo preventivo se ha concentrado en los departamentos de Masaya, Boaco, Managua, León, Carazo, Río San Juan, Chinandega, Rivas y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).

Para garantizar una respuesta oportuna, el MARENA mantiene un monitoreo satelital constante que ha permitido verificar 104 puntos de calor.

Asimismo, se han ejecutado 168 patrullajes terrestres y recorridos de vigilancia en los que participan activamente los Guardas de Áreas de Conservación, en coordinación con el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional.

Estas acciones preliminares forman parte del Plan Nacional Interinstitucional de Prevención y Control de Incendios 2026.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional tiene programado el lanzamiento oficial de este plan para el próximo 29 de enero de 2026, evento que tendrá lugar en la Reserva Natural Complejo Volcánico Cerro Negro, Las Pilas, El Hoyo y Asososca, en el departamento de León.

