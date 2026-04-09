Mañana viernes comienza la primera temporada lírica Incanto 2026

A partir de las 7 de la noche, de éste viernes, se abre el telón de la sala mayor del Teatro Nacional Rubén Darío, para la presentación de la obra “La Traviata”, con la que se apertura la Primera Temporada Lírica INCANTO 2026, totalmente gratuita para los apasionados de éste género.

La obra lírica “La Traviata”, que significa la descarriada, narra la trágica historia de amor en pleno siglo diecinueve, entre la cortesana parisina Violetta Valéry y el joven noble Alfredo Germont.

Violetta, renuncia a su amor por Alfredo para salvar la reputación familiar de su amado, porque se fueron a vivir sin casarse, y el suegro le exige que abandone a su hijo, y finalmente, ella muere en sus brazos de su gran y único amor.

“La Traviata”, será protagonizada por la soprano Karime Valdez, en el papel de Violetta, el tenor Nelson Escobar, quien personificará al joven Alfredo, y Bryan Hernández, interpretará al suegro malvado Giorgio Germont.

En total son 4 obras que el público disfrutará en la Primera Temporada Lírica INCANTO 2026: el viernes 10 de abril “La Traviata”, después el viernes 17 de abril “Rigoletto”, el viernes 24 de abril “Cavalleria Rusticana”, y concluye con “Aida”, el viernes primero de mayo.

Se efectuarán conciertos magistrales en el Teatro Municipal José de la Cruz Mena en León, el sábado 2 de mayo, a las 4 de la tarde. Y el domingo 3 de mayo, a las 4 de la en la Casa de los Tres Mundos.

La Primera Temporada Lírica INCANTO 2026, cuenta con el talento y la participación de los artistas de Incanto, Schola Cantorum, Orquesta Sinfónica Juvenil Rubén Darío y la Camerata Bach.

La Dirección Musical a cargo de Nelson Gutiérrez, Gabriel Chorens, y Juan Mena Nicolás.

La Dirección Escénica Juan Manuel Mena y Elisa Picado. En el