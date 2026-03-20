Managua se sacude con una noche de metal internacional y nacional el próximo 27 de marzo

La capital nicaragüense se prepara para una descarga brutal de energía con el Festival Managua Rock Más, que tomará el estacionamiento del estadio de fútbol el viernes 27 de marzo.

El evento reunirá a grandes exponentes del metal internacional y nacional en un solo escenario, informó Orlando Mendoza, Productor de Sonica.

La actividad promete una noche histórica encabezada por la banda española Cabrones, integrada por exmiembros de Mägo de Oz, junto a los legendarios Tierra Santa.

Desde Italia llegará unas de las voces más icónicas del power metal, Fabio Liony, reconocido por su trayectoria en bandas de talla mundial.

El talento nacional también dirá y subirán al escenario El grupo Q69K, Bortax, Calandria y Kilemerix completan un line-up garantizando una experiencia inolvidable para los amantes del género.

Los boletos ya están disponibles con precios desde 55 dolares en entrada general y 75 dólares en otras localidades, a la venta en Super Express Fátima Peralta.

El evento es promovido por Sonidos y Viviencias Nicaragüenses (Sonica) quienes apuestan por consolidar a Managua como epicentro del rock en la región.