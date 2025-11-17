Llegan a Managua hermanos comunicadores de la Agencia de Noticias Xinhua

El compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, coordinador de los Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, destacó que ya se encuentran en nuestro país, los Hermanos Comunicadores de la Agencia de Noticias Xinhua: compañero director Wu Hao, y el fotógrafo compañero Ricardo Montoya Castillo, de la Oficina en México de Agencia de Noticias Xinhua.

Delegación de Xinhua visita Nicaragua para fortalecer lazos

También forman parte de la delegación, los compañeros Ye Junyang, director Relaciones Públicas, y la fotógrafa, Li Mengxin, de la Oficina Regional para América Latina de Xinhua.

“Durante su visita a Nicaragua, nuestros hermanos de Xinhua estarán recorriendo distintos departamentos del país, para la grabación de reportes especiales que se publicarán en las próximas semanas, reportes que reflejan los avances de nuestro pueblo”, resaltó el Compañero Daniel Edmundo, quien era acompañado de todos los coordinadores y directores de Medios del Poder Ciudadano.

El compañero Wu Hao, director de la Oficina en México de la Agencia de Noticias Xinhua, dijo que ambos pueblos y gobiernos han venido trabajando en el intercambio y la cooperación para el desarrollo de ambas naciones.

Y que en esta visita desean explorar la Costa Caribe Norte, por su riqueza cultural y el desarrollo de esas zonas y darlo a conocer al mundo, igual, la experiencia de algunas empresas chinas en Nicaragua.